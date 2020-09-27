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Водитель в Карелии попал под суд за взятку сотрудникам ГИБДД

Новости. Криминал
09:51, 28 Сентября 2020
фото: © Анастасия Осипова
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В Пудожском районе пьяный водитель дал 6 тысяч рублей сотрудникам ГИБДД, чтобы избежать наказания, и попал под суд, сообщили в МВД Карелии.

Около двух недель назад в дежурную часть ОМВД России по Пудожскому району поступила информация о том, что возле кафе неизвестный гражданин в состоянии опьянения садится за руль автомобиля. Для проверки сообщения на место был направлен наряд ДПС. Полицейские остановили машину под управлением 20-летнего водителя и выяснили, что он имеет признаки опьянения.

Молодой человек был приглашен в патрульный автомобиль для составления административного материала. В ходе составления административного материала нарушитель, желая избежать привлечения к административной ответственности, стал недвусмысленно намекать инспекторам, что готов заплатить за урегулирования вопроса.

Несмотря на предупреждение об уголовной ответственности за такие действия, гражданин положил на заднее сидение служебной машины денежные средства в сумме 6 200 рублей.

Полицейские вышли из служебного автомобиля вместе с задержанным, доложили о случившемся в дежурную часть, обеспечили сохранность места происшествия до приезда следственно-оперативной группы.

В ходе осмотра из служебного автомобиля ДПС изъяты четыре купюры, а также электронный носитель с записью съемки камер видеорегистратора. В рамках расследования уголовного дела, проводимого группой дознания ОМВД России по Пудожскому району, подозреваемый сознался в деянии.

Административный материал по факту управления транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, направлен для рассмотрения в суд.

В настоящее время уголовное дело с обвинительным постановлением направлены в прокуратуру Пудожского района.

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