Водитель в Карелии сбил пешехода на "зебре" и скрылся с места ДТП

Авария произошла утром в Костомукше, сообщили в ГИБДД Карелии.

По данным ведомства, 17 февраля в 06.45 на пешеходном переходе неустановленный водитель совершил наезд на пешехода - женщину.



"Она получила травмы. Водитель с места ДТП уехал. Госавтоинспекция Костомукши ищет возможных очевидцев аварии и устанавливает личность водителя", - отметили в ведомстве.