Водитель в Карелии сбил пешехода на "зебре" и скрылся с места ДТП

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Авария произошла утром в Костомукше, сообщили в ГИБДД Карелии.
По данным ведомства, 17 февраля в 06.45 на пешеходном переходе неустановленный водитель совершил наезд на пешехода - женщину.
"Она получила травмы. Водитель с места ДТП уехал. Госавтоинспекция Костомукши ищет возможных очевидцев аварии и устанавливает личность водителя", - отметили в ведомстве.
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