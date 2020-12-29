Водитель в Карелии спровоцировал ДТП и уехал (ВИДЕО)

В Суоярви водитель на перекрестке устроил ДТП и скрылся с места происшествия.

Камера наружного наблюдения компании "Ситилинк" 29 декабря в 20.04 зафиксировала, как в Суоярви на пересечении ул.Ленина, ул.Победа и Суоярвского шоссе произошло столкновение двух легковых автомобилей.

ДТП произошло в тот момент, когда один из участников дорожного движения поворачивал налево, а второй ехал в прямом направлении.

После столкновения водитель, совершавший левый поворот и спровоцировавший столкновение, скрылся с места происшествия.