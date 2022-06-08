Водитель в Петрозаводске оставил в машине сумку с деньгами и поплатился

Петрозаводчанин стал жертвой рецидивиста, оставив сумку с крупной суммой в незапертом автомобиле.

В петрозаводскую полицию обратился 38-летний местный житель и сообщил, что стал жертвой преступления. Мужчина заявил, что неизвестный проник в принадлежащий ему автомобиль и похитил оставленную там наличность — 21 000 рублей, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 51-летний ранее судимый петрозаводчанин, который проживает неподалёку от дома потерпевшего. По словам мужчины, он приметил в иномарке сумку, подошёл к машине и дёрнул за ручку. Дверь оказалась не заперта. Тогда он взял аксессуар, осмотрел его, забрал обнаруженные в нём деньги и скрылся. Похищенное житель карельской столицы потратил на личные нужды.

Возбуждено и расследуется уголовное дело. В настоящее время фигурант арестован за ранее совершённое преступление. Расследование продолжается.

Ранее в Петрозаводске юноша не устоял перед соблазном украсть кошелек из открытого автомобиля.