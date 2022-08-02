Водитель в Петрозаводске проехал мимо упавшего на дороге пешехода, не оказав помощь (ВИДЕО)

Пешеход в Петрозаводске упал на асфальт, едва не попав под колеса автомобиля, но водитель не остановился.

Об этом сообщил один из очевидцев происшествия в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии» Вконтакте.

По его словам, инцидент произошел 6 августа у магазина «Магнит» в микрорайоне Кукковка.

«Водитель обьезжающий человека… как совесть вас не будет мучать, не оказав помощь и уехав со спокойной душой?! Неравнодушные люди (в том числе и мы) оказали помощь пожилому человеку!», — написал очевидец.

К этой записи прикреплено видео с камеры уличного наблюдения. На ней видно, как прохожий падает перед автомобилем, пытается поднятся, но затем остается лежать без движения.