Водитель внедорожника погиб под Петрозаводском

Смертельное ДТП произошло утром 26 сентября в Прионежском районе, сообщили в ГИБДД Карелии.

Водитель автомобиля Niva погиб после столкновения с грузовиком на 434 км ФАД Р-21 "Кола".

По информации ГИБДД, пассажиров во внедорожнике не было.

Подробности выясняются.

Для ликвидации происшествия в 8.31 привлекались сотрудники МЧС Карелии.