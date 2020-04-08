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Водитель внедорожника в Карелии потерял контроль над машиной и снес все на своем пути (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
06:40, 09 Апреля 2020
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В Костомукше внедорожник снёс опору уличного освещения и врезался в дерево.

Как сообщается на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии", 8 апреля в 15.07 в Костомукше на улице Ленина, у дома №2, в районе пересечения с улицей Интернациональная, водитель Toyota Land Cruiser выехал через полосу встречного движения на газон, сбил опору уличного освещения и остановился, врезавшись в дерево.

"Причина такого маневра пока не понятна, - отмечается в паблике. - По одной из версий, водителю стало плохо и он потерял контроль над транспортным средством".

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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