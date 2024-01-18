Водитель встречного авто отправил грузовик в кювет и скрылся с места ДТП

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП в Кондопожском районе.

О дорожной аварии рассказали в Госавтоинспекции Карелии.

ДТП произошло в четверг, 18 января, в 21.45 на 460 километре автодороги около поселка Янишполе в Кондопожском районе.

По предварительной информации, там грузовой автомобиль MAN с полуприцепом съехал в кювет.

В результате ДТП травмы получил 67-летний водитель большегруза. Со слов пострадавшего, его грузовик съехал в кювет после столкновения со встречным автомобилем, водитель которого уехал с места ДТП.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.