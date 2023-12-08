Водителей будут штрафовать за превышение средней скорости

Минтранс РФ представил поправки в ПДД.

Минтранс доработал поправки к Правилам дорожного движения, которыми в ПДД вводится понятие средней скорости и запрет на ее превышение. Регионы одобрили идею, так как штрафы пойдут в их бюджеты.

Однако внести изменения в правила мало для того, чтобы наказывать рублем водителей за их нарушения. Для этого нужно изменить еще и соответствующие статьи Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).

Какие поправки вносятся в ПДД, и когда предлагается их ввести, знает проект «Жизнь и кошелек».