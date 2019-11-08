Водителей Карелии предупредили об опасности на дороге из-за потепления

На дороге в субботу и воскресенье может образоваться гололедица, сообщили в ГИБДД Карелии.

В выходные дни в республике ожидается незначительное повышение температуры, а так же осадки в виде снега и дождя. На дорогах будет скользко.



Водителей просят учитывать дорожные и погодные условия, тормозить плавно, не выполнять резких маневров. Предельно внимательными необходимо быть при проезде пешеходных переходов.

Напомним, по информации карельского Гидрометцентра, снег и лед растает на территории республики в ближайшие дни.