Водителей массово проверят на трезвость в Петрозаводске

Патрулировать улицы карельской столицы будут в субботу

В эту субботу сотрудники Госавтоинспекции устроят водителям проверку на трезвость. Об этом сообщили в паблике ведомства.

За десять месяцев в карельской столице произошло двенадцать ДТП с участием пьяных водителей. Во время аварий погибли три человека, пятнадцать получили травмы. В связи с этим 9 нобяря проведут мероприятие "Контроль трезвости".

Госавтоинспекторы напоминают, что сейчас сотрудники ДПС используют персональные видеорегистраторы во время общения с участниками дорожного движения. Видео- и аудиоматериалы могут свидетельствовать об административных нарушениях.



Свидетелей пьяного вождения просят сообщать о правонарушении в дежурную группу ГИБДД Петрозаводска по телефонам: 715-900, 78-44-44.