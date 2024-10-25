Водителей Петрозаводска призвали быть предельно осторожными

В Госавтоинспекции Петрозаводска сообщили о непростой погодной ситуации.
В Госавтоинспекции Петрозаводска сегодня утром, 4 ноября, напомнили о непростой погодной ситуации и призвали водителей к осторожности.
Температура воздуха в столице Карелии опустилась до минусовых отметок, город присвпало снегом.
«Госавтоинспекция Петрозаводска рекомендует водителям быть предельно внимательными и осторожными в условиях меняющейся осенней погоды», — написали в ГАИ.
Водителям посоветовали избегать резких маневров, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скорость в соответствии с реальной дорожной обстановкой, быть особенно осторожными на мостах и путепроводах.
«Тем, кто еще не произвел сезонную замену шин, стои поторопиться», — напомнили в Госавтоинспекции.
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