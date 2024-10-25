Водителей Петрозаводска призвали быть предельно осторожными

В Госавтоинспекции Петрозаводска сообщили о непростой погодной ситуации.

В Госавтоинспекции Петрозаводска сегодня утром, 4 ноября, напомнили о непростой погодной ситуации и призвали водителей к осторожности.

Температура воздуха в столице Карелии опустилась до минусовых отметок, город присвпало снегом.

«Госавтоинспекция Петрозаводска рекомендует водителям быть предельно внимательными и осторожными в условиях меняющейся осенней погоды», — написали в ГАИ.

Водителям посоветовали избегать резких маневров, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скорость в соответствии с реальной дорожной обстановкой, быть особенно осторожными на мостах и путепроводах.

«Тем, кто еще не произвел сезонную замену шин, стои поторопиться», — напомнили в Госавтоинспекции.