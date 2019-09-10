Водителей Петрозаводска проверят на состояние опьянения

Рейд "Контроль трезвости" пройдет утром 11 сентября, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

В среду 11 сентября утром на территории Петрозаводска пройдет профилактическое мероприятие "Контроль трезвости".

Основной целью мероприятий является пресечение нарушений водителями, управляющими транспортными средствами в нетрезвом состоянии.

За 8 месяцев в Петрозаводске зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий по вине нетрезвых водителей, в которых 14 человек получили травмы.

За этот же период сотрудниками Госавтоинспекции пресечено 415 фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения. 63 водителя из числа нарушителей сели пьяными за руль автомобиля повторно.

Госавтоинспекция обращается к участникам дорожного движения: "Уважаемые водители, не преступайте закон сами и не допускайте, чтобы ваш родственник, близкий человек или просто знакомый садился за руль в состоянии опьянения! Пресекайте подобные нарушения или сообщайте о них в дежурную группу ГИБДД по телефонам: 715-900, 78-44-44".