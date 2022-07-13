Водителей Петрозаводска проверят на трезвость

Во вторник сотрудники ГИБДД проведут массовые проверки на улицах карельской столицы.

Как сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска, во вторник, 2 августа, на улицах города пройдут массовые проверки.

Сотрудники ГИБДД будут проверять автолюбителей в рамках профилактического мероприятия «Контроль трезвости».

В Госавтоинспекции напомнили, что о фактах управления транспортными средствами нетрезвыми водителями можно сообщить в дежурную группу по телефонам: 715-900, 78-44-44.