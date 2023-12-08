Водителей Петрозаводска проверят на трезвость

В понедельник, 11 декабря, сотрудники городской Госавтоинспекции проведут профилактическое мероприятие.

В понедельник водителей Петрозаводска ждут массовые проверки, сообщили в паблике городской Госавтоинспекции.



Как рассказали в группе, за 11 месяцев в карельской столице произошло 12 ДТП с участием нетрезвых водителей, в которых 4 человека погибли, 16 — получили травмы.



В целях предупреждения подобных происшествий и нарушений ПДД, 11 декабря в Петрозаводске пройдет профилактическое мероприятие «Контроль трезвости».



О фактах управления транспортными средствами нетрезвыми водителями можно сообщить в дежурную группу ГИБДД. Телефоны: 715-900, 78-44-44, напомнили в источнике.