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Водителей Петрозаводска проверят на трезвость

Новости. Общество
17:17, 02 Апреля 2021
фото: ГИБДД Петрозаводска
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В субботу в Петрозаводске пройдет профилактическое мероприятие "Контроль трезвости", сообщили в Госавтоинспекции города.

Массовые проверки водителей пройдут в Петрозаводске 3 апреля.

Госавтоинспекция просит водителей с пониманием отнестись к кратковременной остановке сотрудниками ДПС.

ГИБДД напоминает водителям, а также их родным и близким, что управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения является одним из самых опасных видов правонарушений, за которое предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей, и лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет, а при повторном управлении – уголовная ответственность.

Если вы стали свидетелем грубых нарушений Правил дорожного движения, в том числе управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, сообщите об этом ближайшему наряду ДПС или в дежурную группу ГИБДД по тел. 715-900.

 

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