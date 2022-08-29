Водителей Петрозаводска три дня будут массово проверять на трезвость

В столице Карелии 3, 4 и 5 сентября пройдет профилактическое мероприятие «Контроль трезвости».

В Госавтоинспекции Петрозаводска привели статистику по количеству пьяных водителей, отстраненных от управления за 7 месяцев 2022 года. Всего автоинспекторам за это время попались 585 пьяных водителей, 68 из которых сели за руль в таком состоянии повторно.

Для предупреждения происшествий с участием нетрезвых водителей 3, 4 и 5 сентября в Петрозаводске пройдет профилактическое мероприятие «Контроль трезвости».

О фактах управления автомобилей нетрезвыми водителями автоинспекторы просят сообщать в дежурную группу ГИБДД по телефоны: 715-900, 78-44-44.