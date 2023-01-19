Водителей Петрозаводска в субботу проверят на трезвость

Мероприятие «Контроль трезвости» пройдет в столице Карелии 21 января.

По сообщению Госавтоинспекции Петрозаводска, в субботу, 21 января, на улицах карельской столицы пройдет профилактическое мероприятие «Контроль трезвости».

По статистике ГИБДД, за 2022 год в городе было зарегистрировано 11 аварий с участием нетрезвых водителей, в которых один человек погиб, 15 — получили травмы. Всего за год автоинспекторы отстранили от управления 932 пьяных водителя.

О фактах управления автомобилями нетрезвыми водителями можно сообщить в дежурную группу ГИБДД по телефонам: 715-900, 78-44-44.