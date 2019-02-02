Водителей просят не мешать вывозить снег с центральных дорог Петрозаводска

Организация-подрядчик в субботу и воскресенье ведет очистку дорог и тротуаров в Петрозаводске, водителей просят не парковать машины на указанных улицах, сообщили в администрации города.

В субботу и воскресенье сотрудники ООО "ТехРент" намерены вывозить снег с улиц Кирова, Антикайнена и проспекта Александра Невского. Также запланирована очистка Лесного проспекта на участке от улицы Чапаева до улицы Сыктывкарской.

Администрация Петрозаводска напоминает водителям, что из-за работы дорожной и погрузочной техники и самосвалов движение по этим участкам улично-дорожной сети города может быть затруднено. Также предлагаем не парковать на этих отрезках транспортные средства в период проведения уборки и вывоза снега.