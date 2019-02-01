Водителей снегоходов будут ловить и наказывать

Инспекция гостехнадзора с 11 февраля по 17 марта будет проводить в Карелии профилактическую операцию "Снегоход", сообщает пресс-служба регионального Минсельхоза.

Инспекция гостехнадзора проверит документы лиц, эксплуатирующих снегоходную технику, на предмет нарушений требований Правил госрегистрации самоходных машин и прохождения обязательного ежегодного техосмотра. Будут выявляться лица, не имеющие удостоверений дающих право на управление снегоходами.

Это означает, что те, кто ездит на машинах данного класса без "прав" будут подвергаться штрафу.

К сожалению, многие жители Карелии не проходят обучение на снегоходах, полагая, что это стоит очень дорого и занимает много времени. На самом деле, это абсолютно не так.

В преддверии проверки, которая начнется уже 11 февраля, автошкола "Престиж" приглашает пройти срочное обучение для сдачи экзамена и получения прав на снегоход.

Не нужно рисковать и убегать от инспекторов. Получите права на снегоход и управляйте им свободно.

Учиться можно в Петрозаводске, Пряже и Сегеже.

Тел. для справок 8-921-727-45-45.

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