Водителей в Карелии предупредили о гололеде, снежных заносах и ухудшении видимости

В Госавтоинспекции Карелии посоветовали не радоваться весне.

Как сообщили в ГИБДД Карелии, в республике, по прогнозам синоптиков, сохранятся морозы. Радоваться весне рано, условия на дорогах могут осложнится гололедом и снежными заносами, из-за снегопада возможно ухудшение видимости.

В Госавтоинспекции водителям советуют выбирать скорость движения с учетом состояния проезжей части, не допускать резких маневров, соблюдать дистанцию и боковой интервал.

Также в ГИБДД напомнили, что на дорогах работает снегоуборочная техника.