Водители ездят по "встречке" в центре Петрозаводска из-за разбитой дороги (ВИДЕО)

Водители спрашивают власти Петрозаводска, когда будет отремонтирован участок дороги на улице Красной, где ям больше, чем асфальта.

В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" опубликован вопрос водителя Петрозаводска, который интересуется, когда городская администрация приведет в порядок участок дороги на улице Красной – от светофора на повороте ул.Антикайнена до пересечения ул.Красная с ул.Герцена, где находится СИЗО.

"Городская администрация в поте лица печётся о "безопасности", какие-то телодвижения совершает. На Красной - Антикайнена заборчиков новых навтыкали, а привести в порядок кусок улицы от перекрёстка до СИЗО эти люди не собираются?, - спрашивает автор поста в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии". - Когда был ремонт Красной, там люки расковыряли и залепили назад, потому что копали какую-то трубу к новостройке. Сделали дорогу от СИЗО вниз к "Макси". В прошлом году сделали кусок между Антикайнена и Анохина. А тут так и осталось чёрт-те что в самом центре города. На участке с довольно оживлённым движением, между прочим".

Водитель отмечает, что народ между этими ямами лавирует, в том числе и по "встречке".