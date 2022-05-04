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Водители грузовиков на севере Карелии выходили в рейсы с поддельными штампами о медосмотре

Новости. Общество
17:20, 05 Мая 2022
фото: © 03.com.ru

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Прокуратура Костомукши обнаружила серьезное нарушение правил охраны труда.

Прокуратура Костомукши, контролируя расследование уголовных дел об использовании поддельных документов, выявило еще одно нарушение правил охраны труда.

Выяснилось, что одно из строительных предприятий города не заключило договор с медицинским учреждением о прохождении медицинских предрейсовых осмотров водителей грузовых автомобилей.

Водители допускались к работе без соответствующей проверки здоровья, а в путевых листах ставились поддельные штампы о якобы проведенных медосмотрах.

Прокуратура внесла представление об устранении нарушений. Компания заключила договор с медицинской организацией, а должностные лица были привлечены к административной ответственности.

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