Водители игнорируют запрет парковки на улице в центре Петрозаводска (ФОТОФАКТ)

На улице Дзержинского в Петрозаводске поставили знаки запрета остановки, но автомобилисты не обращают на них внимание.

Дорожная полиция эвакуирует автомобили, припаркованные под знаками «Остановка запрещена» у домов №3 и №6 по улице Дзержинского.



Дорожные знаки с информационными табличками появились несколько дней назад, но не все автолюбители следуют их указаниям.



В городской ГИБДД напомнили, что за нарушение требований этого знака предусмотрен штраф в размере полутора тысяч рублей, а также эвакуация машины на специализированную стоянку.