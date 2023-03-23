Водители игнорируют запрет парковки на улице в центре Петрозаводска (ФОТОФАКТ)

На улице Дзержинского в Петрозаводске поставили знаки запрета остановки, но автомобилисты не обращают на них внимание.
Дорожная полиция эвакуирует автомобили, припаркованные под знаками «Остановка запрещена» у домов №3 и №6 по улице Дзержинского.
Дорожные знаки с информационными табличками появились несколько дней назад, но не все автолюбители следуют их указаниям.
В городской ГИБДД напомнили, что за нарушение требований этого знака предусмотрен штраф в размере полутора тысяч рублей, а также эвакуация машины на специализированную стоянку.
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