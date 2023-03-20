В центре Петрозаводска стало меньше места для парковки авто

На одной из центральных улиц столицы Карелии запретили остановку автомобилей.

Госавтоинспекция Петрозаводска обращает внимание водителей на то, что в районе домов №3 и №6 по улице Дзержинского появились дорожные знаки «Остановка запрещена» с информационными табличками.



В городской ГИБДД напомнили, что за нарушение требований этого знака предусмотрен штраф в размере полутора тысяч рублей, а также эвакуация машины на специализированную стоянку.



Дорожная полиция просит водителей быть внимательными на указанном участке улицы, соблюдать требования дорожных знаков.



