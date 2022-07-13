Водители Петрозаводска игнорируют знаки, установленные на местах проведения дорожных работ, – в ГИБДД недовольны

Госавтоинспекция Петрозаводска обращает внимание водителей на изменения в организации дорожного движения, связанные с производством работ в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Водители игнорируют требования дорожных знаков, установленных в местах производства работ в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

В настоящее время работы ведутся на улицах Красной и Лыжной, на Карельском проспекте. В ближайшее время начнутся работы на улицах Заводской, Железнодорожной, Володарского.

На улице Фридриха Энгельса (от проспекта Ленина до Красной улицы) после завершения работ по нечётной стороне еще не демонтированы дорожные знаки "Остановка запрещена".

«Призываем водителей быть внимательными, руководствоваться установленными знаками и положениями Правил дорожного движения, соблюдать требования установленных дорожных знаков», - сообщается в паблике ГИБДД Петрозаводска.