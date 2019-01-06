Водители Петрозаводска сообщают о росте цен на бензин

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В столице Карелии автомобилисты отметили повышение цены на топливо.
В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" водители стали сообщать о повышении цен на бензин.
Так, по данным автомобилистов, 95-й на заправках стоит 43.70, а где-то уже достиг 44.30, подорожав на 70 копеек.
Не менее популярный 92-й вырос в цене до 40.82 рублей.
Ранее сообщалось, что с начала января бензин может подорожать из-за роста ставки НДС, однако рост цены вряд ли будет значительным, заявил президент Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.
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