Водители продолжают ставить автомобили на бывшей стоянке в центре Петрозаводска (ФОТО)

Водители попадают на штрафы, по привычке оставляя автомобили у гостиницы "Северная".

Напомним, Госавтоинспекции Петрозаводска 30 ноября предупредила петрозаводчан о ликвидации стоянки у гостиницы "Северная".

"Обращаем внимание водителей! У гостиницы "Северная" ликвидируется автостоянка. В настоящее время демаркируется дорожная разметка, сняты ограждения. Остановка, стоянка транспортных средств осуществляется только в один ряд", – говорилось в сообщении.

Читатели "Столицы на Онего" прислали в редакцию фото, на которых запечатлено, что и сегодня, 3 декабря, водители продолжают оставлять машины у гостиницы. Но самое большое количество автомобилей на ликвидированной стоянке было 1 декабря. Машины нарушителей, которые попали на штрафы, были эвакуированы.