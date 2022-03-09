Водители проходят стажировку на новых троллейбусах в Петрозаводске

Водители «Городского транспорта» осваивают современные троллейбусы модели «Авангард».

На прошлой неделе один из пяти новых троллейбусов, прибывших в Петрозаводск с вологодского завода, отправился в пробный рейс по городу. Представители администрации столицы Карелии, предприятия «Городской транспорт» и СМИ смогли оценить преимущества современного общественного транспорта. А первыми познакомились с новыми троллейбусами глава республики Артур Парфенчиков и мэр города Владимир Любарский, которые провели совещание в Троллейбусном управлении. Средства на покупку техники для «Городского транспорта» были выделены по поручению руководителя региона. До конца июня подрядчик «Торговый дом «Транс-Альфа» должен будет поставить в Петрозаводск 16 троллейбусов модели «Авангард».

«Это знаменательное событие для нашего предприятия и города, — не скрывал директор муниципального предприятия «Городской транспорт» Виктор Клещев. — Парк Троллейбусного управления сильно изношен. Предприятием эксплуатируются троллейбусы 1998–2013 годов выпуска, более половины из которых требуют проведения капитально-восстановительного ремонта, так как процент износа большинства машин составляет 95-99%. Поэтому первая партия новых троллейбусов уже изменит ситуацию. Они позволят вернуть маршруты № 3 и 6 по традиционной схеме. Пока у нас только четыре маршрута — № 1, 5, 6 и 8. Новые троллейбусы выпустим на линию уже в начале апреля».

По словам руководителя предприятия, троллейбусы уже прошли приемку. В ближайшее время их ждут процедуры технического осмотра и страхования. Водители до апреля пройдут стажировку. На таких троллейбусах они еще никогда не работали.

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