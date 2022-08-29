Водители рассказали, как в Финляндии портят машины с российскими номерами

Поездка в Финляндию может закончиться исцарапанной дверью и «кровавыми» пятнами.
Об этом петербургскому изданию «Фонтанка» рассказали водители, вернувшиеся из Суоми.
По словам одной семейной пары, они припарковали свою машину в Котке, а когда вернулись, то обнаружили, что их Mercedes облили яркой краской, как «кровью».
О подобных инцидентах пишут участники чата «На границе». Они рассказывают о порезанных шинах и царапинах после путешествия в Финляндию.
Петербуржец вернулся из 10-дневной поездки и забрал свою машину на парковке Р4 аэропорта Вантаа в Хельсинки. «Подарок» обнаружил уже дома — две поцарапанные гвоздем двери.
Некоторые участники чата также рассказывают, что им подкладывали записки с оскорблениями и наклейки с украинским флагом.
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