Водители в России три года смогут не менять права

Срок действия водительских удостоверений в России продлили на 3 года.

Срок действия водительских удостоверений, который истекает в 2024 и 2025 годах, продлили на три года. Как сообщила ТАСС официальный представитель МВД Ирина Волк, более 5 млн водителей в России в ближайшие три года смогут не обращаться за сменой прав с учетом их продления.

«Водительские удостоверения, срок действия которых истекает в 2024 и 2025 годах, продлеваются на три года, — сказала она. — Нововведение коснется как водителей, управляющих транспортными средствами в личных целях, так и тех, кто управляет транспортными средствами при осуществлении трудовой и предпринимательской деятельности».

Волк отметила, что теперь в течение трех лет необходимости в замене «просроченных» водительских удостоверений у них не будет, права продлятся автоматически. «Продление срока действия водительских удостоверений позволит более чем 5 млн водителей в ближайшие три года продолжать беспрепятственно управлять транспортными средствами», — добавила Волк.

Решение о продлении срока действия прав утверждено постановлением правительства. Инициатором выступило МВД России совместно с Минэкономразвитияо России.