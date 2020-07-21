Водителя автобуса в Петрозаводске, который прокатил пассажиров с нарушением ПДД, ждет наказание (ВИДЕО)

В Петрозаводске водитель автобуса проехал под запрещающий сигнал светофора, выполнив поворот не со своей полосы, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Сотрудниками Госавтоинспекции Петрозаводска установлен водитель автобуса, нарушивший правила дорожного движения на перекрестке улиц Зайцева и Мелентьевой.

В отношении 42-летнего нарушителя вынесены постановления об административных правонарушениях за проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора и совершение поворота налево с крайней правой полосы.