Водителя компании "Карелэнергоресурс" нашли мертвым на полу в гараже

В карельском энергоснабжающем предприятии 62-летний водитель умер прямо на рабочем месте, сообщили в Государственной инспекции труда Карелии.

Государственная инспекция труда в Республике Карелия провела расследование несчастного случая со смертельным исходом, произоедшего с 62-летним работником ООО "Карелэнергоресурс".

Так, 28 января 2019 года водитель автомобиля ООО "Карелэнергоресурс" прибыл на планерку к 8.00. После планерки водитель, получив задание готовить автомобиль к выезду, проследовал в гаражный бокс. Жалоб на состояние своего здоровья никому не высказывал.

В 9.30 мастер ремонтной службы и другие работники ООО "Карелэнергоресурс" обнаружили 62-летнего водителя лежащим на полу гаражного бокса.

Незамедлительно была вызвана бригада скорой медицинской помощи, которая прибыв к месту несчастного случая в 9.36 констатировала смерть работника.

По результатам судебно-медицинского исследования трупа, смерть водителя наступила от заболевания сердца.

При проведении расследования были установлены нарушения со стороны работодателя требований статей 213 и 221 Трудового кодекса Российской Федерации.

Материалы расследования направлены в Петрозаводскую прокуратуру.

Работодателю выдано предписание и установлены сроки устранения выявленных нарушений.