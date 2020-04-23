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Водителя лесовоза в Карелии будут судить за смертельное ДТП

Новости. Криминал
13:27, 24 Апреля 2020
фото: © ГИБДД Карелии
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Житель Сегежского района обвиняется в совершении ДТП со смертельным исходом, сообщили в прокуратуре Карелии.

По версии следствия, в декабре 2019 года обвиняемый, находясь за рулем большегрузного автомобиля, двигался по федеральной трассе "Санкт-Петербург – Мурманск".

Напомним, выпавшие из лесовоза бревна убили водителя микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter.

ДТП произошло 19 декабря в 12.00 на 758 км "Колы". Водитель Volvo допустил занос прицепа с последующим его опрокидыванием и выпадением на проезжую часть бревен.

В результате падения бревен был поврежден встречный фургон Mercedes, 38-летний водитель которого получил смертельные травмы и скончался на месте аварии до приезда врачей.

Уголовное дело направлено в Сегежский городской суд для рассмотрения по существу.

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Комментарии

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banan
2020-04-24 13:37:45
Процентов 80% водил лесовозов надо просто проверить на вменяемость.
Гость
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