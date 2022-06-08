Водителя с загипсованной ногой вытащили из-за руля в Петрозаводске, а машину эвакуировали (ВИДЕО)

Загадочные маневры водителя автомобиля и неожиданную развязку зафиксировала уличная камера видеонаблюдения.

Запись размещена на странице «ДТП Петрозаводска и Карелии» Вконтакте.

Водитель легковушки попытался развернуться на дороге, но несколько раз заезжал на газон. Его остановили другие участники движения. Один из них вытащил водителя из-за руля и выяснилось, что у него загипсована нога.

«Инвалида» отвели в сторону, а на место вызвали эвакуатор.