Водителя, устроившего пьяное ДТП на севере Карелии, лишили прав и отправили на работу

Водитель, устроивший ДТП в одном из поселков Карелии, рассказал, что выпил во время составления протокола, сообщили в Муезерском районном суде.

В марте прошлого года в одном из поселков Муезерского района мужчина управлял автомобилем в состоянии опьянения. При этом ранее он уже подвергался административному наказанию за управление машиной в нетрезвом состоянии.

Нарушитель не справился с управлением и совершил наезд на забор. Медосвидетельствование показало содержание алкоголя в крови.

В ходе рассмотрения уголовного дела гражданин утверждал, что в момент наезда на забор он находился на пассажирском сидении. Спиртное же употребил во время составления полицейскими документов.

Муезерский районный суд признал мужчину виновным и назначил ему 350 часов обязательных работ с лишением водительских прав на 3 года.