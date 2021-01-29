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Водителя, устроившего пьяное ДТП на севере Карелии, лишили прав и отправили на работу

Новости. Общество
15:20, 29 Января 2021
фото: © pixabay.com
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Водитель, устроивший ДТП в одном из поселков Карелии, рассказал, что выпил во время составления протокола, сообщили в Муезерском районном суде.

В марте прошлого года в одном из поселков Муезерского района мужчина управлял автомобилем в состоянии опьянения. При этом ранее он уже подвергался административному наказанию за управление машиной в нетрезвом состоянии. 

Нарушитель не справился с управлением и совершил наезд на забор. Медосвидетельствование показало содержание алкоголя в крови.

В ходе рассмотрения уголовного дела гражданин утверждал, что в момент наезда на забор он находился на пассажирском сидении. Спиртное же употребил во время составления полицейскими документов.

Муезерский районный суд признал мужчину виновным и назначил ему 350 часов обязательных работ с лишением водительских прав на 3 года.

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