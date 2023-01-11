Водителя увезли в больницу после ДТП на трассе в Приладожье Карелии

В Сортавале в аварии с участием двух автомобилей пострадал 55-летний мужчина.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, в минувшую среду, 11 января, в 12:50 на трассе «Сортавала» в райцентре республики произошла авария. По предварительным данным, 26 - летний водитель автомобиля Porsche Cayenne совершил выезд на встречную полосу. Там он допустил столкновение с автомобилем «ВАЗ 21150».

В результате ДТП травмы получил 55 - летний водитель отечественного автомобиля. С места происшествия мужчину госпитализировали.

По факту происшествия проводится проверка. Обстоятельства выясняются.

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