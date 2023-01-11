В Петрозаводске пенсионер на иномарке не заметил пешехода и сбил его (ВИДЕО)

На улице Ригачина 67-летний водитель иномарки сбил пешехода, который перебегал дорогу в неположенном месте, сообщили в ГИБДД Карелии.
Сегодня утром, 11 января в 7.00, на улице Ригачина 67-летний водитель автомобиля Toyota Camry совершил наезд на 58-летнего мужчину, который перебегал дорогу в неположенном месте.
В результате ДТП пешеход получил травмы и был госпитализирован.
По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства выясняются.
Видео ДТП опубликовано в паблике «Подслушано у водителей ПТЗ и Карелии».
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