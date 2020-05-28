Водителя в Карелии оштрафовали за опасную перевозку ребенка

В республике с 27 мая автоинспекторы проверяют, пристегиваются ли ремнями безопасности водители и их пассажиры, сообщили в ГИБДД Карелии.

За два дня автоинспекторы зафиксировали более 90 нарушений водителями правил применения ремней безопасности и правил перевозки пассажиров (в том числе 6 фактов перевозки детей).

Так, в одном из районов Карелии был остановлен автомобиль, в котором инспекторы заметили непристегнутую пассажирку и 6-летнего ребенка вне детского удерживающего устройства.

Водителя оштрафовали на четыре тысячи рублей.

Ранее водитель школьного автобуса в Карелии подверг детей опасности.