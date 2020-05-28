890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Индекс самоизоляции петрозаводчан остается на низком уровне
28.05.2020 17:01
Олигарх сделал подарок госуниверситету Петрозаводска 6
Сегодня 07:15
В Карелии районные власти зафиксировали падение доходов из-за коронавируса
28.05.2020 16:42
В Петрозаводске устроили крестный ход во время карантина (ФОТО) 7
Сегодня 06:40
Росгвардейцы в Карелии выявили пять нарушений в сфере оборота оружия 1
28.05.2020 18:00
Суд Петрозаводска оправдал полицейских, которых обвиняли в халатности при розыске убийцы двух девушек 16
28.05.2020 16:00

Водителя в Карелии оштрафовали за опасную перевозку ребенка

Новости. Общество
15:12, 29 Мая 2020
фото: © Fotolia / milamores
Загрузка...

В республике с 27 мая автоинспекторы проверяют, пристегиваются ли ремнями безопасности водители и их пассажиры, сообщили в ГИБДД Карелии.

За два дня автоинспекторы зафиксировали более 90 нарушений водителями правил применения ремней безопасности и правил перевозки пассажиров (в том числе 6 фактов перевозки детей).

Так, в одном из районов Карелии был остановлен автомобиль, в котором инспекторы заметили непристегнутую пассажирку и 6-летнего ребенка вне детского удерживающего устройства.

Водителя оштрафовали на четыре тысячи рублей.  

Ранее водитель школьного автобуса в Карелии подверг детей опасности.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.05.2020, 09:19
Пенсионный возраст, возможно, придется снижать обратно из-за роста безработицы
23.05.2020, 19:59
Парфенчиков распорядился открыть магазины и торговые центры в Карелии
25.05.2020, 11:42
Бегавшего по Петрозаводску лося обнаружили на пляже чуть живым (ВИДЕО)
29.05.2020, 09:02
Два автомобиля столкнулись в Петрозаводске (ВИДЕО)
24.05.2020, 16:13
Труп девушки-подростка обнаружили в Карелии
23.05.2020, 12:01
Парфенчиков запретил жителям Карелии принимать гостей в период распространения COVID-19

Чтиво

Сегодня 13:32
Без политики
Тестирование на антитела IgM и IgG начнётся в Петрозаводске с 27 мая 3
"Клиники на Чайкиной" открывают запись на экспресс-анализ на антитела IgM и IgG к коронавирусу COVID-19 с применением высокочувствительной тест-системы SARS-CoV-2 Antibody Test.
В ТРЦ "Тетрис" открылся мебельный салон "МатрасовЪ"
Сегодня 13:31
Сеть продуктовых магазинов "Перекресток" запустила масштабную акцию
Сегодня 10:24
архив чтиво

Медиа

Автобусы без антисептиков ездят по Петрозаводску
28.05.2020 16:04
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»