Водителя в Петрозаводске лишат прав за подложные номера

Дорожная полиция остановила автомобилиста на корейской иномарке с подложными номерами, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

В воскресенье, 4 декабря, в Петрозаводске автоинспекторы остановили автомобиль Kia Rio, не зарегистрированный в установленном порядке. На иномарке были установлены подложные номера.



В отношении водителя составлены административные материалы по трем статьям КоАП РФ.



За езду с подложными номерами предусмотрено лишение прав на срок от шести месяцев до одного года. Кроме этого, водитель перевозил ребенка с нарушением правил.