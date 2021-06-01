Водителя в Петрозаводске оштрафовали за проезд на красный на основании видеозаписи (ВИДЕО)

Сотрудники Госавтоинспекции Петрозаводска после просмотра записи с камеры видеонаблюдения привлекли к административной ответственности водителя, проехавшего на запрещающий сигнал светофора.

Как пояснили в ГИБДД, проверка проводилась после публикаций в средствах массовой информации.

В ходе проверки было установлено, что 27 мая 2021 года в 09.53 на пересечении улиц К.Маркса и Пушкинская водитель автомобиля «Фольксваген Кадди» проехад перекресток на запрещающий сигнал светофора.

Нарушение зафиксировала уличная камера видеонаблюдения компании Сампо.ру.

Сотрудники полиции установили личность водителя — им оказался мужчина, 1980 года рождения.

В отношении нарушителя вынесено постановление об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.12 КоАП РФ. Ему грозит штраф в размере 1000 рублей.