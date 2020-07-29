Водителям на заметку: Движение на "Коле" перекроют на два часа

На федеральной трассе "Кола" 30 июля разведут Ладожский мост, сообщили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

В четверг, 30 июля, в течение двух часов будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта.

"В период с 8.50 до 10.50 для прохода вверх по реке составов "РТ-333" + "ВЭШ" + "Вулкан" и "Барс" + "ВЭШ" с максимальным высотным габаритом 21,4 метра представителями ОАО "РЖД" будет производиться разводка моста через реку Свирь, расположенного на км 236 федеральной автомобильной дороги Р-21 "Кола", у города Лодейное Поле в Ленинградской области. Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто", – сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Илья Пузыревский.

Водителей просят учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.