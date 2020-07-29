890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Авиарейсы и автомагистраль улучшат транспортное сообщение между Карелией и Беларусью 2
Сегодня 15:48
Пьяный прохожий проломил голову подростку на улице в Петрозаводске 6
Сегодня 07:50
В Карелии за выходные поймали 60 пьяных водителей 4
Сегодня 10:47
Верховный суд Карелии рассмотрит апелляцию по делу спикера Петросовета Боднарчука, обвиняемого в получении взятки 8
Сегодня 12:48
В Карелии спасли мужчину, пытавшегося уйти из жизни 6
Сегодня 13:12
Страшная авария произошла в Карелии – пострадал ребенок 1
Сегодня 09:41

Водителям на заметку: Движение на "Коле" перекроют на два часа

Новости. Общество
18:00, 29 Июля 2020
фото: © ФКУ Упрдор "Северо-Запад"
Загрузка...

На федеральной трассе "Кола" 30 июля разведут Ладожский мост, сообщили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

В четверг, 30 июля, в течение двух часов будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта.

"В период с 8.50 до 10.50 для прохода вверх по реке составов "РТ-333" + "ВЭШ" + "Вулкан" и "Барс" + "ВЭШ" с максимальным высотным габаритом 21,4 метра представителями ОАО "РЖД" будет производиться разводка моста через реку Свирь, расположенного на км 236 федеральной автомобильной дороги Р-21 "Кола", у города Лодейное Поле в Ленинградской области. Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто", – сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Илья Пузыревский.

Водителей просят учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.07.2020, 16:07
Адвокат Юрия Дмитриева: "Приговор спасает ему жизнь"
23.07.2020, 15:06
Погиб врач Офтальмологического центра Карелии
23.07.2020, 11:56
Глава Карелии: "К сожалению, мы расслабились"
23.07.2020, 06:40
Глава Карелии вновь запретил массовые мероприятия из-за коронавируса
23.07.2020, 14:45
Доктор Воронцов ушел навсегда
24.07.2020, 17:06
Обглоданные ноги обнаружил житель Петрозаводска в мусорном баке в центре города

Аналитика

Сегодня 11:15
Обществоведение
От конюшни до ГЛОНАССа
Одна из важнейших служб Петрозаводска – станция скорой помощи - отмечает 90-летний юбилей.
Детской катаракте – нет
Сегодня 10:16
Главные законы: Председатели парламентских комитетов подвели итоги работы
27.07.2020 15:42
Бюджет Карелии вернулся к дефициту 6
24.07.2020 12:17
"Лечебное" питание: рыба с червями 2
24.07.2020 11:15
Вся аналитика

Чтиво

27.07.2020 11:50
Без политики
Каждый седьмой россиянин имеет иммунитет к COVID-19
По данным Роспотребнадзора, более 14% россиян уже имеют иммунитет к новой коронавирусной инфекции.
"Система школьного образования Карелии находится на пороге коллапса" 1
27.07.2020 11:20
Что посмотреть в кино "Мираж Синема"
24.07.2020 13:42
архив чтиво

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»