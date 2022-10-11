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Водителям придется сбросить скорость на трассе «Кола» в двух районах Карелии

Новости. Общество
16:27, 12 Октября 2022
фото: m.yk-news.kz

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На территории Прионежского и Кондопожского районов на трассе «Кола» изменился скоростной режим.

С 12 октября максимально разрешенная скорость проезда по участку автодороги «Кола» от поселка Шуя до села Янишполе составляет не 90, а 70 км/ч. Ограничения введены на участке автодороги с 437 по 462 км, сообщили в ФКУ Упрдор «Кола».

Временные ограничения необходимы для повышения безопасности участников движения и продлятся до завершения работ по замене верхнего слоя покрытия дороги, ориентировочно — июнь 2023 года.

В Упрдоре напомнили, что уже ведется разработка проектной документации, предусматривающей расширение трассы «Кола» до четырех полос на нескольких участках, в том числе — и на участке с 436 по 462 км. Завершение проектно-изыскательских работ намечено на 2023 год.

Упрдор «Кола» просит водителей учитывать изменившийся режим движения при планировании поездок, быть предельно внимательными и неукоснительно соблюдать требования дорожных.

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