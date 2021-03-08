Водителям в Петрозаводске после "женского праздника" устроят массовые проверки на дорогах

Госавтоинспекция Петрозаводска сегодня устроит массовые проверки водителей во время рейдов "Контроль трезвости".

Как сообщили в ГИБДД, инспекторы будут останавливать автомобили на улицах города и проверять водителей на состояние опьянения.

"В целях избежания конфликтных ситуаций, предупреждения коррупционной составляющей как в действиях сотрудников полиции, так и участников дорожного движения во всех патрульных автомобилях ДПС установлены видеорегистраторы. Кроме того, любой гражданин при контакте с сотрудниками ГИБДД может осуществлять аудио- или видеозапись", - напомнили в Госавтоинспекции.

За 2 месяца текущего года на территории Петрозаводска было зарегистрировано 1 ДТП с участием нетрезвого водителя, в котором 2 человека получили травмы. За этот же период автоинспекторы отстранили от управления более 100 водителей, находившихся в состоянии опьянения.

Госавтоинспекция обратилась ко всем участникам дорожного движения с просьбой сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии.