Водителю грузовика в Петрозаводске, отомстившему владельцу прицепа, грозит 5 лет лишения свободы

В Петрозаводске водитель грузовика стал фигурантом уголовного дела после того, как отомстил владельцу прицепа, который перегородил проезд, сообщили в МВД Карелии.

В отдел полиции по Петрозаводску обратился 36-летний петрозаводчанин с сообщением о краже. На территории одной из промышленных зон он хранил грузовой автоприцеп. Апрельским днем владелец заметил, что с прицепа пропали три колеса. Ущерб от действий злоумышленника был оценен в 30 тысяч рублей.

Сотрудник уголовного розыска в ходе работы по заявлению выяснил, что происшествие попало в объектив уличных видеокамер. На записи был запечатлен момент, когда рядом с обворованным прицепом останавливался другой транспорт.

Качество видео было крайне низким, но полицейский составил приблизительное описание разыскиваемой машины. Очень скоро у одного из автосервисов он заметил очень похожее авто. Так, наблюдательность помогла оперативнику – в беседе владелец обнаруженной машины рассказал, как произошло хищение.

Подозреваемый, 35-летний гражданин, ведет свое дело на территории той же промплощадки. По его словам, еще в начале зимы потерпевший прицепом перекрыл подъездные пути к предприятию. Просьбы к владельцу убрать препятствие результата не возымели – мужчина каждый день мучился, преодолевая вязкий участок на своем большегрузе, застревая из-за брошенного на дороге прицепа. Как пояснил подозреваемый, именно этот факт натолкнул его на мысль досадить раздражителю. Похитив колеса, он поставил их на свой грузовик. Впоследствии выдал их полиции, они возвращены заявителю.

Возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.