Водителю и пассажирке, попавшим в ДТП в Петрозаводске, на следующий день понадобилась помощь врачей

ГИБДД Петрозаводска сообщила подробности о дорожной аварии, произошедшей 12 сентября на улице Ленинградская.

В 19.50 в районе дома № 16 водитель автомобиля «Шкода Фабия» при повороте налево не уступила дорогу автомобилю «Хендай».

Участники ДТП оформили его по европротоколу и не стали вызывать ни сотрудников ГИБДД, ни «скорую помощь».

Однако на следующий день в медицинское учреждение обратились 22-летний водитель автомобиля «Хендай» и его 21-летняя пассажирка. Выяснилось, что они получили травмы. Им назначено амбулаторное лечение. Медики передали эту информацию в ГИБДД, которая теперь выясняет обстоятельства происшествия.