Водителю, сбившему насмерть двух женщин в Петрозаводске, грозит до 15 лет лишения свободы

В петрозаводском городском суде судят водителя Артема Гашкова, который совершил смертельное ДТП, сбив на большой скорости двух женщин, переходивших дорогу по пешеходному переходу.

Сегодня 16 июля судья петрозаводского городского суда Семен Сергеев продолжает рассмотрение уголовного дела о резонансном ДТП, произошедшем около часа ночи 19 сентября прошлого года в карельской столице.

Тогда, напомним, 47-летний водитель Артем Гашков на своем автомобиле Volkswagen Touareg, двигаясь по улице Шотмана при пересечении с улицей Мелентьевой, сбил двоих пешеходов-женщин, переходивших дорогу на красный свет. От полученных травм потерпевшие Ольга Иванова и Александра Леконцева, 1979 и 1977 г.р., скончались на месте происшествия.

Водитель Артем Гашков, бросив свой автомобиль примерно через 700 метров от места ДТП, скрылся и был объявлен в розыск. Но спустя сутки сам пришел в полицию, причем с адвокатом. 1 октября он был арестован на два месяца, однако апелляционная инстанция заменила ему содержание под стражей на подписку о невыезде. Факт оставления места ДТП Гашков объяснил тем, что после случившегося он «был в шоковом состоянии».

По заключению автотехнической экспертизы, в момент ДТП иномарка Артема Гашкова неслась со скоростью не менее 142 км/час, поэтому выжить в той страшной аварии у женщин не было никаких шансов. Проводившие расследование СУ МВД Карелии обвиняет Гашкова по ст. 264 ч.6 УК России: «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, сопряженное с оставлением места дорожно-транспортного происшествия». Уголовное наказание в данном случае – от 8 до 15 лет лишения свободы.

Однако сам подсудимый признал, что за рулем был он, но не согласился, что скорость автомобиля, определенная экспертизой, была более 142 км/час. На первом заседании суда Гашков заявил, что тогда он ехал со скоростью примерно 80 км/час.

Как рассказали «Столице на Онего» знакомые погибших, у Александры Леконцевой остались трое детей, а Ольга Иванова одна воспитывала сына и племянницу. Родные безвременно ушедших из жизни женщин попросили суд взыскать с Артема Гашкова по миллиону рублей.

Гособвинитель на процессе – старший помощник прокурора Петрозаводска Владимир Луценко, защищает подсудимого адвокат Дмитрий Мешков.