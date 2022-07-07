Водителю в Карелии грозит тюрьма за то, что он снова сел за руль пьяным

Прокуратура Олонецкого района Карелии направила в суд уголовное дело в отношении водителя, которого поймали пьяным за рулем после того, как его уже привлекали к ответственности за такое же нарушение.

Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

По версии следствия, в мае текущего года обвиняемый выпил в гостях бутылку водки и поехал на машине домой. Его остановили сотрудники ГИБДД и установили, что он находится в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, выяснилось, что в декабре 2021 года его уже наказали за нетрезвое вождение – тогда он получил 10 суток административного ареста.

Теперь он окажется на скамье подсудимых по уголовной статье.