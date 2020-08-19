Водоем в Пряжинском районе оказался загрязнен

Специалисты Роспотребнадзора проверили несколько водоемов в Пряжинском районе.

Воду проверили в месте отдыха у воды на территории Пряжи на улице Советской, 5 и около поселка Эссойла на территории "Большого пляжа".

В водоеме Пряжи уровень БПК (биологическое потребление кислорода), что является критерием загрязненности водного объекта, превысил норму и составил 6,6 при допустимой величине 4.

Бактерии не обнаружили.

Вода и почва около озера Сямозеро на "Большом пляже" соответствует нормам по всем показателям.

Ранее Роспотребнадзор проверил песок на стихийных пляжах в одном из районов Карелии.