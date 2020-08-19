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Водоем в Пряжинском районе оказался загрязнен

Новости. Общество
11:46, 20 Августа 2020
фото: © Столица на Онего
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Специалисты Роспотребнадзора проверили несколько водоемов в Пряжинском районе.

Воду проверили в месте отдыха у воды на территории Пряжи на улице Советской, 5 и около поселка Эссойла на территории "Большого пляжа".

В водоеме Пряжи  уровень БПК (биологическое потребление кислорода), что является критерием загрязненности водного объекта, превысил норму и составил 6,6 при допустимой величине 4.
Бактерии не обнаружили.

Вода и почва около озера Сямозеро на "Большом пляже" соответствует нормам по всем показателям.

Ранее Роспотребнадзор проверил песок на стихийных пляжах в одном из районов Карелии.

 

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Комментарии

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Изя
2020-08-20 11:54:29
За ...рали бездарные руководители всю Карелию . кругом одно гавно ( Писарев . Анишин ) :)
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