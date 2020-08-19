Водоем в Пряжинском районе оказался загрязнен

Специалисты Роспотребнадзора проверили несколько водоемов в Пряжинском районе.
Воду проверили в месте отдыха у воды на территории Пряжи на улице Советской, 5 и около поселка Эссойла на территории "Большого пляжа".
В водоеме Пряжи уровень БПК (биологическое потребление кислорода), что является критерием загрязненности водного объекта, превысил норму и составил 6,6 при допустимой величине 4.
Бактерии не обнаружили.
Вода и почва около озера Сямозеро на "Большом пляже" соответствует нормам по всем показателям.
Ранее Роспотребнадзор проверил песок на стихийных пляжах в одном из районов Карелии.
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