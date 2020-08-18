Роспотребнадзор проверил песок на стихийных пляжах в одном из районов Карелии

В 2020 году, как и в предыдущие годы, пляжи на территории Медвежьегорского района утверждены не были, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Карелии.
Специалисты в начале августа взяли пробы почвы в местах отдыха у воды в Медвежьегорске, в поселке Сосновка и в Пиндушах.
Анализы показали, что все пробы соответствовали требованиям санитарного законодательства по уровню содержания бензапирена, свинца, кадмия и цинка.
По паразитологическим показателям отобранные пробы также соответствовали санитарным требованиям.
Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор нашел нарушения в пробах воды и почвы на стихийных пляжах в Питкярантском районе.
Комментарии