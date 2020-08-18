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Роспотребнадзор проверил песок на стихийных пляжах в одном из районов Карелии

Новости. Общество
14:30, 19 Августа 2020
фото: © Столица на Онего
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В 2020 году, как и в предыдущие годы, пляжи на территории Медвежьегорского района утверждены не были, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Карелии.

Специалисты в начале августа взяли пробы почвы в местах отдыха у воды в Медвежьегорске, в поселке Сосновка и в Пиндушах. 

Анализы показали, что все пробы соответствовали требованиям санитарного законодательства по уровню содержания бензапирена, свинца, кадмия и цинка.

По паразитологическим показателям отобранные пробы также соответствовали санитарным требованиям.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор нашел нарушения в пробах воды и почвы на стихийных пляжах в Питкярантском районе.

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