Роспотребнадзор проверил песок на стихийных пляжах в одном из районов Карелии

В 2020 году, как и в предыдущие годы, пляжи на территории Медвежьегорского района утверждены не были, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Карелии.

Специалисты в начале августа взяли пробы почвы в местах отдыха у воды в Медвежьегорске, в поселке Сосновка и в Пиндушах.

Анализы показали, что все пробы соответствовали требованиям санитарного законодательства по уровню содержания бензапирена, свинца, кадмия и цинка.

По паразитологическим показателям отобранные пробы также соответствовали санитарным требованиям.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор нашел нарушения в пробах воды и почвы на стихийных пляжах в Питкярантском районе.